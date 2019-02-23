العراق يسلم الكويت رفات 300 أسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن قائد شرطة محافظة البصرة العراقية أمس عن تسليم الكويت رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينات القرن الماضي، مشيرا إلى أن عدد المفقودين الكويتيين في العراق 613 شخصا.

وقال رشيد فليح، وهو عضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين، في تصريح لوسائل إعلام «تم العثور على رفات 300 أسير كويتي خلال السنوات الـ 15 الماضية، وجرى تسليمها إلى الكويت»، بحسب موقع السومرية نيوز الإخباري العراقي.