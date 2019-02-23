ترمب يعرض على كيم صفقة لنزع السلاح النووي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض «إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عندما يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في هانوي الأسبوع الحالي، سيستعرض المزايا التي يمكن أن تجنيها بيونج يانج إذا وافقت على التخلص من أسلحتها النووية».

وأفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بأن الجانبين سيتعين عليهما أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن تعريف نزع السلاح النووي، وستكون تلك هي القمة الثانية بين الزعيمين، بعد اجتماع بينهما في سنغافورة في يونيو.

وكان ترمب قال إنه «ليس هناك عجلة في نزع السلاح النووي طالما أن كوريا الشمالية لا تجري تجارب صاروخية أو أخرى نووية»، مشيرا إلى أن العقوبات على بيونج يانج ما زالت قائمة.

وقال المسؤول «يتطلع الرئيس ترمب إلى التحدث بشكل أعمق حول نوعية المستقبل الذي يمكن أن تنعم به كوريا الشمالية، وذلك بعد أن تم كسر الجمود إلى حد ما في يونيو»، مشيرا إلى أن ذلك معلق على «نزع السلاح بشكل نهائي وكامل»، وأضاف أنه ليس هناك حديث عن انسحاب للقوات الأمريكية من كوريا الجنوبية ضمن أي اتفاق.