مفاوضات لنقل دواعش لحدود سوريا والعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دير الزور

كشفت مصادر مقربة من لجنة التفاوض بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» ومسلحي تنظيم داعش أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين لنقل مقاتلي التنظيم وعائلاتهم إلى بادية البوكمال قرب الحدود السورية العراقية في منطقة غرب الفرات.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أمس أن «التنظيم يضغط على عائلات أسرى قوات سوريا الديمقراطية لدى داعش وعددهم 27 عنصرا من خلال الاتصالات اليومية مع الأسرى وعائلاتهم، للحصول على موافقة قسد على نقل عناصر التنظيم وعائلاتهم إلى صحراء الرطبة.