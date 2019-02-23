إلغاء تصاريح السفر للتابعين لدول الخليج عبر نظام ابشر الإلكتروني

إلغاء تصاريح السفر للتابعين، تقدم بوابة نظام ابشر الإلكترونية خدمة تسمح بإلغاء تصريح السفر الخاص بك خارج المملكة العربية السعودية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجوازات بعد صدور التصريح، حيث أنه من المعروف أن نظام أبشر يتيح الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين والمغتربين الوقت والجهد في تخليص إجراءاتهم، والآن لنتعرف من خلال موقعنا نجوم مصرية عن رابط وطريقة إلغاء تصاريح السفر.

إلغاء تصاريح السفر للتابعين

والجدير بالذكر أنه يجوز لرب الأسرة إلغاء إصدار تصريح السفر المؤقت لأي فرد من أفراد أسرته “تابع ” برقم الهوية الوطنية فقط بعد إصداره وتسجيله، نوضح لكم أدناه طريقة الإلغاء وكافة التفاصيل المتعلقة بتصاريح السفر للتابعين لدول الخليج العربي.

رابط وطريقة إلغاء تصاريح السفر للتابعين لدول الخليج

ولإلغاء تصريح السفر للتابعين لدول الخليج، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع وزاره الداخلية نظام ابشر

في الجانب العلوي من الصفحة في الزاوية اليسرى سوف تجد منفذ تسجيل الدخول إلى نظام ابشر

تسجيل الدخول إلى ابشر خدمات وزاره الداخلية

النقر علي (تسجيل الدخول) سوف تظهر لك مربع تسجيل الدخول

قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك واسم المستخدم الذي تم تسجيله بالفعل في نظام ابشر ، ادخل كلمة المرور لنظام ابشر وادخل الرمز المرئي.

بعد إدخال البيانات المذكورة أعلاه بشكل صحيح، ستري مربع ل”رمز التأكيد المرسل إلى الهاتف المحمول الخاص بك والمسجل في ابشر

ادخل رمز التحقق

ثم اضغط علي تسجيل الدخول.

اختر من قائمه الجوازات (تصاريح السفر للتابعين)

بعد ذلك سوف تنتقل إلى الخطوة التالية التي هي تعريف عن خدمة تصريح السفر للتابعين

بعد النقر فوق موافق، حدد علامة التبويب (عرض أو إلغاء تصاريح السفر)

سيتم انتقالك إلى صفحة عرض وإلغاء التصريح قم باختيار التابع المراد إلغاء تصريح السفر له

بعد اختيار التابع ستظهر لك جميع تفاصيل التصريح الذي تم إصداره.