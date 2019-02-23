شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه بمراجعة محتوى كتب ومطويات تباع في المواقيت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)وجّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمراجعة فورية لمحتوى الكتب والمطويات التي تنتشر وتباع بحرم المواقيت، وشراء عينات من تلك الكتب والمطبوعات التي تباع بالبسطات والمحلات التجارية داخل المواقيت ومراجعة مضمونها بواسطة لجنة علمية مختصة للتأكد من سلامتها من البدع والخرافات والرفع بنتائج المراجعة وتوصياتها حيالها.
وأكد آل الشيخ أهمية الحرص على سلامة جميع المحتويات العلمية والمطبوعات والخطب والدروس والمحاضرات والكلمات الوعظية، وأن تكون وفق منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بعيدة عن الخرافات والأفكار المنحرفة والبدع والتوجهات الضالة المضلة في العقيدة والمنهج والمعاملات.
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