الهلال يضرب أرقاما قياسية في كلاسيكو الجوهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حقق الهلال أرقاما إيجابية بعد تغلبه على الاتحاد بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جرت بينهما لحساب المرحلة الـ 21 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
ورفع الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الهلال رصيده التهديفي بدوري المحترفين منذ بداية عام 2019 إلى خمسة أهداف، إضافة إلى تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد 17 هدفا، وأسهم جوميز في صناعة 24 هدفا بالدوري هذا الموسم، بعد أن أصبح للمرة الثانية يحسم الكلاسيكو على ملعب الجوهرة المشعة، حيث سبق أن التقى الفريقان في أربع مناسبات بالدوري قبل أمسية الخميس فاز الهلال في لقاء، مقابل انتصار للاتحاد وحسم التعادل مباراتين.
أرقام هلالية:
- حقق الهلال الفوز الرابع له من أصل 11 مواجهة كفريق ضيف على اتحاد جدة في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين
- تعزيز سجله التاريخي أمام الاتحاد بتحقيق الانتصار التاسع في تاريخ مبارياتهما بالمسابقة في حين فاز الاتحاد في خمسة لقاءات وساد التعادل في ثماني مواجهات
- واصل سلسلة اللا هزيمة أمام الاتحاد للمباراة الخامسة على التوالي، حيث يعود تاريخ آخر هزيمة له للدور الأول في موسم 2016 - 2017 كانت بهدفين لصالح الاتحاد
- تغلب على الاتحاد ذهابا وإيابا للمرة الثانية في تاريخهما بدوري المحترفين، الأولى كانت في موسم 2012 - 2013
- ابتعد رجال المدرب الكرواتي ماميتش بصدارة الدوري، بعدما رفع رصيده للنقطة 52
- بات الفريق الوحيد بالدوري الذي يسجل في جميع المباريات التي خاضها هذا الموسم
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