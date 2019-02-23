الهلال يضرب أرقاما قياسية في كلاسيكو الجوهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق الهلال أرقاما إيجابية بعد تغلبه على الاتحاد بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جرت بينهما لحساب المرحلة الـ 21 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

ورفع الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الهلال رصيده التهديفي بدوري المحترفين منذ بداية عام 2019 إلى خمسة أهداف، إضافة إلى تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد 17 هدفا، وأسهم جوميز في صناعة 24 هدفا بالدوري هذا الموسم، بعد أن أصبح للمرة الثانية يحسم الكلاسيكو على ملعب الجوهرة المشعة، حيث سبق أن التقى الفريقان في أربع مناسبات بالدوري قبل أمسية الخميس فاز الهلال في لقاء، مقابل انتصار للاتحاد وحسم التعادل مباراتين.

أرقام هلالية: