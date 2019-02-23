مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1440/6/18 هـ الموافق 2019/02/23 م واس

الجمعة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م.

05:50ت م

0171



www.spa.gov.sa/1889141 الجمعة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م.05:50ت م0171

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