الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة ورقم الهوية الوطنية

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن طرح خدمة جديدة من خدماتها التي تقدمها لمواطنيها من سكان المملكة العربية، أو للوافدين والقائمين والعاملين بالمملكة وهي خدمة الإستعلام إلكترونياً عن تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بالوافد المقيم بالمملكة العربية السعودية،و الاستعلام عن صلاحية التأشيرة وذلك بإستخدام رقم الهوية فقط، حيث يمكن للكفيل المسئول عن المقيم الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي المعلن عنه من قبل المملكة والتأكد من مواعيد تأشيرة خروج وعودة المكفول برقم الهوية الوطنية الخاصة به.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

كل هذا وأكثر يتم تقديمه بشكل جديد ومتطور تسهيلا للإجراءات التي تتم في سبيل إنجاز الخدمات المتنوعة داخل أراضي المملكة، ويمكن الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية سواء كان من قبل الكفيل أو الشخص المقيم بنفسه، من خلال موقع خدمات الجوازات بالمملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

فكل ما عليك القيام به هو تسجيل الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للجوازات السعودية، وإدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحة كافة البيانات المقدمة، ثم الضغط على كلمة تحقق سيتم ظهور كافة البيانات الخاصة بالمقيم والبيانات المطلوب معرفتها حول التأشيرة.