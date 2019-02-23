استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية الآن

استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بتفعيل خدمة إلكترونية جديدة وهي الاستعلام عن الراتب إلكترونياً بسهولة ويسر، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية، حيث أن الكثير لا يعلم كيف يقوم بالاستعلام برقم الهوية الوطنية.

طريقة استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

والجدير ذكره أنه يمكن للجميع الاستفادة من راتب التأمينات الاجتماعية سواء كان موظف أو متقاعد أو حدث له أي عجز، أو وفاة لا قدر الله، وللاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية و التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية قم بأتباع الخطوات الأتية:-

قم بالدخول لرابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اكتب اسم المستخدم ورقم الهوية أو الإقامة الضغط على عرض مدة الاشتراك تضغط على الوظيفة أو رقم المشترك التي تود الاستعلام عنه تضغط على معلومات الأجر وأخيراً ستنتقل إلي صفحة المعلومات عن الراتب

رابط استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

من خلال الدخول لرابط التأمينات الاجتماعية يمكن للمشتركين معرفة الراتب ” المعاش” ومدة الاشتراك و استعلام عن التأمينات برقم الهوية والكثير من الخدمات، فقط قم بالدخول إلي التأمينات أون لاين وأتبع الخطوات المرفقة أعلاه، وبهذه الخطوات يمكنك متابعة الراتب الذي تم صرفه والمقرر صرفه مستقبلاً فقط برقم الهوية الوطنية.