شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تعزز «أدلاء المدينة» بدكتورة في الفيزياء النووية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) اعتمد وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن تعيين الدكتورة زينب زكي الفل كأول سيدة في مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة. جاء ذلك في اجتماعين مشتركين عقدهما الوزير مع وكالة الحج والعمرة والمؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة. وتحمل زينب الفل شهادة الدكتوراه في الفيزياء النووية وتعمل في هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، واطلع الوزير في الاجتماعين على الخطط التشغيلية التي تقوم بها وكالة الحج والعمرة ومؤسسة الأدلاء لخدمة ضيوف الرحمن، وطالب الوزير الوكالة بتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع رؤية 2030.

اعتمد وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن تعيين الدكتورة زينب زكي الفل كأول سيدة في مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة. جاء ذلك في اجتماعين مشتركين عقدهما الوزير مع وكالة الحج والعمرة والمؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة. وتحمل زينب الفل شهادة الدكتوراه في الفيزياء النووية وتعمل في هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، واطلع الوزير في الاجتماعين على الخطط التشغيلية التي تقوم بها وكالة الحج والعمرة ومؤسسة الأدلاء لخدمة ضيوف الرحمن، وطالب الوزير الوكالة بتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع رؤية 2030.

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