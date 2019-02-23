شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: منحوتة «أوتمار».. أحجية الافتتاح والإغلاق! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي ( جدة )

عادت إلى الواجهة مجددا منحوتة أوتمار هولمان (Ottmar Hollmann) التي تم بناؤها على مدار 7 أعوام للواجهة في جدة، إثر إعلان الأمانة البدء في تنفيذ مشروع جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد (ميدان الفلك) ويبلغ طول المنحوتة ٤٤ متراً. وصنعت بعض قطعها في ألمانيا، وأخرى من الموزاييك استجلبت خصيصاً من إيطاليا، وتعد المنحوتة التي أنشئت في 1982 من أهم ملامح جدة.

سكان عروس البحر الأحمر الذين تساءلوا عن السر الذي دعا أمانتهم لإزالة كل ما تم إحداثه من تغيير وتطوير في الموقع على مدى 3 سنوات وتغيير الحركة المرورية ما سبب عنتا وضيقا للعابرين والحركة التجارية في المنطقة المحيطة، لكن مصدرا في أمانة جدة أجاب لـ«الخليج 365» عن التساؤلات، وقال: إن المشروع الذي ستشرع الأمانة في تنفيذه هو المعتمد والمقرر منذ سنوات غير أنه تم إرجاؤه بسبب الاعتمادات المالية للمشروع، وأعلن أمين جدة السابق الدكتور هاني أبوراس في فبراير 2015 أنه لن يتم البدء في تنفيذ مشروع تقاطع ميدان الفلك وقد يتم الاستعاضة مؤقتا بتنفيذ حلول سطحية الهدف منها تحرير الحركة المرورية على محور طريق الملك فهد وتخفيف الزحام المروري.

وأضاف المصدر: إنه في يونيو 2015 بدأت أمانة جدة العمل على تحرير الحركة المرورية (شمال- جنوب) بميدان الفلك لتصبح الحركة حرة دون إشارة مرور بهدف اكتمال تحرير محور طريق الملك فهد وإلغاء 24 إشارة مرور، ما أسهم في تحسن حركة السير التي رافقها إعادة الرصف للمشروع وتحسين مداخل ومخارج الطرق الرئيسية والفرعية أمام حركة المركبات.

وبعد مضي 3 أعوام من تنفيذ الحلول العاجلة، أعلنت أمانة ومرور جدة البدء في إغلاق جزء من الطريق الرئيسي بشارع صاري ما بين شارع المكرونة (دوار الهندسة) إلى طريق المدينة وتحويل السير إلى طريق الخدمة بنفس المنطقة بدءا من أمس الجمعة لمدة (١٨) شهرا.