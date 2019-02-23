شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يدشن «بنك المبادرات» لتعزيز مشاريع المرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

يرعى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، مساء (الأحد) القادم، بمقر النادي الأدبي بمدينة بريدة، ندوة «الملك سعود ـ مسيرة وإنجازات».

ودشن أمير القصيم بملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول «فرصتي»، والمقام بمركز المؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمس، «بنك المبادرات» التابع للجنة التنموية النسائية الذي يهدف إلى تعزيز الأفكار وخلق المشاريع وتنمية المهارات لدى المرأة بالمنطقة.

وقدمت المدير التنفيذي للجنة النسائية التنموية الدكتورة فاطمة الفريحي شرحا مفصلا للأمير فيصل بن مشعل عن «بنك المبادرات».

وأوضحت أن من ضمن أهداف البنك تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية، وربط المبادرات المقدمة بمختلف الجهات الحكومية والأهلية بعضها ببعض، إضافة إلى خلق مشاريع نسائية إبداعية جديدة، ومساعدة صاحبات المشاريع والمهارات، وتحويل أفكارهن إلى منتجات قابلة للتسويق، وتوفير الخدمات الإرشادية والتسهيلات المناسبة للمرأة بالمنطقة وفي شتى المجالات.