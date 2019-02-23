تبوك: إغلاق مصنع حلويات مخالف للبيئة

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جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) عثرت بلدية النهضة بأمانة منطقة تبوك على مصنع للحلويات مخالف لاشتراطات البيئة. وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصر البلوي، أنه وخلال جولات مراقبي البلدية الاعتيادية تم ضبط وإغلاق المصنع في حي الأندلس وتمت مصادرة ما يزيد على (180) كغم من الحلويات والمعجنات تم تحضيرها بمواد منتهية الصلاحية ومتعفنة ومجهولة المصدر. وأفاد البلوي بأنه تم إغلاق المعمل ومحل الحلويات لحين تصحيح وضع المعمل وظهور الفحوصات والنتائج المخبرية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

عثرت بلدية النهضة بأمانة منطقة تبوك على مصنع للحلويات مخالف لاشتراطات البيئة. وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصر البلوي، أنه وخلال جولات مراقبي البلدية الاعتيادية تم ضبط وإغلاق المصنع في حي الأندلس وتمت مصادرة ما يزيد على (180) كغم من الحلويات والمعجنات تم تحضيرها بمواد منتهية الصلاحية ومتعفنة ومجهولة المصدر. وأفاد البلوي بأنه تم إغلاق المعمل ومحل الحلويات لحين تصحيح وضع المعمل وظهور الفحوصات والنتائج المخبرية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

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