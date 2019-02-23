شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: فريق تدخل سريع لمعالجة المشاريع المتعثرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

كثف فريق التدخل السريع بأمانة منطقة جازان الأسبوع الماضي جولاته الميدانية على عدد من المشاريع التي تنفذها أمانة جازان، وبلدياتها الـ25 المرتبطة بها، بهدف معالجة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بمدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، والعمل على تصحيح مساراتها بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وأوضح أمين منطقة جازان نايف سعيدان أن فريق التدخل السريع قام بحصر جميع المشاريع المتأخرة والمتعثرة والصفرية، والمرفوعة للسحب.

وأضاف أن الفريق يعقد اجتماعا بشكل يومي برؤساء البلديات وبالمقاولين المنفذين للمشاريع، وإيجاد الحلول السريعة لإنهاء تعثر أو تأخر أو توقف المشاريع بالمنطقة.