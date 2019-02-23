شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم نجران»: 21 منسقة ينظمن «فرضية الإخلاء» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الأمن والسلامة، أخيرا، ورشة «فرضية الإخلاء.. سلامة مستدامة»، بحضور 21 من منسقات الأمن والسلامة في الإدارات والأقسام، وذلك بمقر الإدارة.
وأوضحت المشرفة فاطمة آل شرية أن الهدف من الورشة هو تنظيم إجراءات عمليات الإخلاء في المنشآت وتوحدها، وتحديد المهمات والتأكد من إتقان الأدوار بشكل عملي والعمل في منظومة واحدة، كما قامت بشرح خطة الإخلاء وأنواعها، ومخارج الطوارئ والشروط الواجب توافرها في المخارج، والطريقة الصحيحة في تحديد نقاط التجمع والتطبيق العملي لتحديد نقاط التجمع والإخلاء الصحيح.
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