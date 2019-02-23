شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يختتم برامج مدارس الإصلاحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التعليم المستمر، أنشطة وبرامج مدارس الإصلاحية، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني، ومدير إصلاحية مكة المكرمة المقدم وليد الصاعدي.

وأكد الدكتور الزهراني، أن الفعاليات حققت أهدافاً سامية بإبراز أعمال ومناشط طلاب الإصلاحية، وما تضمنته من أعمال مميزة في المعرض المصاحب تنم عن مهارات عالية اكتسبها أولئك الطلاب وجسدوها للمجتمع باحترافية عالية، ومهارات متقنة، مشيداً بالتعاون الفاعل بين التعليم والإصلاحية من أجل خدمة ورعاية هذه الفئة.

من جانبه، أشار المقدم الصاعدي إلى الجهود التي تبذلها إدارة الإصلاحية بالعاصمة المقدسة لاستصلاح النزلاء والعودة بهم إلى الطريق الصحيح، مؤكداً فاعلية الشراكات الناجحة مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وما أثمرت عنه من مخرجات.