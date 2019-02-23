شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات بـ «كورونا» في الدواسر وبريدة.. 2 «قيد التقصي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

سجلت وزارة الصحة أمس الأول (الخميس) 3 إصابات جديدة بفايروس كورونا؛ الأولى لرجل يبلغ 36 عاما من بريدة صنفت عدواه بحالة أولية، والثانية لشاب من وادي الدواسر صنفت عدواه «تحت التقصي»، والثالثة لثلاثيني في الدواسر تصنيف عدواه «تحت التقصي»، وأوضحت الوزارة عبر موقع مركز القيادة والتحكم بأنه تم إخضاع الحالتين الأولى والثانية للعلاج في المستشفى، بينما عزلت الحالة الثالثة منزليا.

وحذر استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود من مخالطة الإبل في الحظائر دون ارتداء الكمامة الطبية.

مبينا أن فبراير ومارس من شهور توالد الإبل، لذا من المتوقع تسجيل حالات فردية خلال هذه الفترة نتيجة توالد الإبل وهجرتها من مكان لآخر، لذا فإن الوقاية أهم مراحل تجنب التعرض للفايروس.

ودعا الاستشاري إلى ضرورة استمرار التوعية خصوصا في المستشفيات والمدارس والمطارات والأسواق باعتبارها أكثر الأماكن للتجمعات.

وفي السياق، أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم مع اللجنة المشكلة من محافظة الجموم والأمانة والشرطة وفرع وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية رقابية استهدفت باعة حليب الإبل على الطرقات والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم وتمت إزالة أربعة مواقع سعيا من الوزارة على منع بيع الحليب عشوائيا لتفادي انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان.