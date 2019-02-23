شكرا لقرائتكم خبر عن 110 مواقع استثمارية لزيادة إيرادات «أم القرى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

دشن مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أخيرا البوابة الإلكترونية لإدارة الاستثمار التي تحتوي على قاعدة بيانات وخريطة حرارية لـ 110 مواقع استثمارية تابعة للجامعة في موقعها الرئيسي بالعابدية، ومكة المكرمة، وفروعها بمحافظات (الجموم والليث والقنفذة وأضم)؛ لزيادة الإيرادات وتدعيم الموارد الذاتية، بحضور المشرف العام على إدارة الاستثمار الدكتور سعود الحارثي، ونائبه الدكتور أيمن الرحيلي، وقال الدكتور بافيل: «نسعى إلى تطوير الجوانب الاستثمارية للجامعة بما يتوافق مع خطة التحول الوطني 2020، ورؤية 2030، بصفته ذا أهمية كبيرة لتنويع مصادر الدخل وتطوير المرافق والمنشآت بشكل فعال».

واستعرض الدكتور الرحيلي الخريطة الحرارية والفرص الاستثمارية التي تمكن المستثمر من معرفة جميع البيانات المتعلقة بالموقع الاستثماري المطروح للمنافسة، من حيث الكثافة البشرية ونسبة أعداد الطلبة، إضافة إلى وجود قاعدة معلوماتية تسهل إجراءات الحصول على البيانات الاستثمارية للمواقع، ووضع مؤشرات الأداء والجودة.