شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست»: 20 فريقاً للمرحلة النهائية لمبادرة الابتكار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تأهل 20 فريقا للمرحلة النهائية من البرنامج التمهيدي لمبادرة مكة المكرمة للابتكار في خدمة الحج والعمرة، من بين 66 فردا مثلوا 40 فريقا ينحدرون من مناطق وجنسيات ودرجات علمية مختلفة، شاركوا في منافسات نوعية بين المبتكرين السعوديين لاختيار 6 فرق نهائية فائزة، كل فريق سيحصل على دعم 40 ألف ريال للعمل تحت مساري «الابتكار وريادة الأعمال» للمشروعات المعنية بتسهيل الخدمات الذكية في موسمي الحج والعمرة.

وأكدت نائب الرئيس للشؤون السعودية في «كاوست» الدكتورة نجاح يوسف عشري، سعادتها البالغة بأن تسهم جامعة الملك عبدالله في دعم وتدريب الشباب والشابات، معربة عن فخرها بأن تكون «كاوست» شريكة لملتقى مكة الثقافي المنبثق من إمارة منطقة مكة المكرمة تحت شعار «كيف نكون قدوة» من خلال مبادرة الريادة والابتكار.

وكانت «كاوست» اختتمت أخيرا، أعمال البرنامج التمهيدي لمبادرة مكة المكرمة للابتكار الذي امتدت فعالياته 9 أيام كجزء من مساهمة الجامعة في ملتقى مكة الثقافي للسنة الثانية على التوالي. وقال مدير مركز ريادة الأعمال في «كاوست» هتان أحمد، إن مبادرة الابتكار وريادة الأعمال تعد إحدى أهم شراكات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهي برنامج رئيسي في تطوير ريادة الأعمال في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.