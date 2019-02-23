قرعة متوازنة لثمن نهائي أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل الوكالات _ مكة المكرمة أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي، التي أقيمت في مقر الاتحاد القاري بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات متوازنة لكبار المسابقة، ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب، في 7 مارس المقبل، على أن تقام مباريات العودة، يوم 14 من نفس الشهر. الفرق المتواجهة في ثمن النهائي: تشيلسي الإنجليزي ودينامو كييف الأوكراني

آرسنال الإنجليزي وستاد رين الفرنسي

آينتراخت فرانكفورت الألماني وإنتر ميلان الإيطالي

دينامو زغرب الكرواتي وبنفيكا البرتغالي

نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي

فالنسيا الإسباني وكراسنودار الروسي

إشبيلية الإسباني وسلافيا براج التشيكي

زينيت الروسي وفياريال الإسباني



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