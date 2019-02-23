حاكم أغنى منطقة بإيطاليا يواجه السجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما أيدت محكمة الاستئناف العليا في إيطاليا حكما بسجن الحاكم السابق لمنطقة لومباردي روبرتو فورميجوني (أغنى منطقة في إيطاليا) لإدانته بتهم تتعلق بالفساد. وأصدرت محكمة النقض حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام و10 أشهر بحق فورميجوني (71 عاما) لتلقيه رشاوى من رجل أعمال في القطاع الصحي. وشغل فورميجوني منصب رئيس لومباردي، وهي المنطقة الشمالية التي تشمل ميلان، من 1995 إلى 2013، كما عمل نائبا في البرلمانين الإيطالي والأوروبي في مراحل مختلفة بين عامي 1987 و2018.



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