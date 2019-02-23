السجن المؤبد لرجل دهس 33 شخصا بأستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق أسترالي قتل ستة أشخاص وأصاب 27 آخرين عندما صدم عددا من المشاة بسيارته في شارع مزدحم في مدينة ملبورن 2017. وذكرت وسائل إعلام أسترالية أنه حكم على جيمس جاراسولاس، المعروف باسم «قاتل بورك ستريت» بالسجن 46 عاما على الأقل، لارتكاب ما وصفه القاضي مارك وينبرج بأنه «أحد أسوأ الأمثلة للقتل الجماعي في أستراليا». وأدانت هيئة محلفين جاراسولاس في نوفمبر بقتل ستة أشخاص بينهم رضيع عمره 3 أشهر وطفلة تبلغ 10 أعوام.



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