مركبة فضاء تهبط على كويكب يبعد 340 مليون كلم عن الأرض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طوكيو

هبطت أمس مركبة فضاء يابانية غير مأهولة على كويكب يبعد 340 مليون كلم عن الأرض، وذلك حسبما أوضحته وكالة الفضاء اليابانية.

ووصلت المركبة «هايابوسا 2» إلى كويكب قطره 900 متر يسمى «ريوجو».

وقال مدير المشروع يويتشي تسودا خلال مؤتمر صحفي «إن المركبة هايابوسا 2 وصلت إلى كويكب قطره 900 متر يسمى ريوجو بأفضل حال».

وأضاف أن المركبة أطلقت أجساما على سطح الكويكب عقب هبوطها من أجل جمع عينات.

وغادرت المركبة مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان مطلع ديسمبر 2014 ووصلت قرب الكويكب في يونيو، وقالت الوكالة «إنه من المتوقع أن تعود المركبة في نهاية عام 2020 حاملة عينات من الكويكب».