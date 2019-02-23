طفل يسقط في بئر يبلغ عمقه 20 مترًا بحائل

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الحائط بمنطقة حائل، اليوم الجمعة، من إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازيه يبلغ عمقها 20 مترًا بقرية الدغيبجة. وأكد مدني حائل أن الطفل لم يصاب بأذى، ولله الحمد.
يذكر أن معالي مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، دشن، الخميس الماضي، معرض دعم التصنيع المحلي لقطع غيار الآليات والتجهيزات الفنية بالمديرية العامة للدفاع المدني، والهادف لتحفيز ودعم هذه الصناعات محلياً وتوفير احتياجات الدفاع المدني بمعايير جودة عالمية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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