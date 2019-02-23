تحذير مرتادي طريق الهدا والشفا من تدني الرؤية بسبب الضباب

حذر مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، من تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب تكوّن الضباب على أجزاء من محافظة الطائف (الهدا)، (الشفا)، ودعا لأخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطرق. وقال 911 عبر الحساب الرسمي في “تويتر”: الآن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تكوّن الضباب على أجزاء من محافظة الطائف (الهدا)، (الشفا)، وندعو أخذ الحيطة والحذر من مرتادي الطرق.

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