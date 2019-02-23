حذر مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، من تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب تكوّن الضباب على أجزاء من محافظة الطائف (الهدا)، (الشفا)، ودعا لأخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطرق.
وقال 911 عبر الحساب الرسمي في “تويتر”: الآن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تكوّن الضباب على أجزاء من محافظة الطائف (الهدا)، (الشفا)، وندعو أخذ الحيطة والحذر من مرتادي الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير مرتادي طريق الهدا والشفا من تدني الرؤية بسبب الضباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.