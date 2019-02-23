برقم الحدود استعلام عن نقل كفالة عامل وافد وزارة العمل السعودية-كيفية نقل الكفالة في السعودية

من خلال عدة خطوات نستعرض معكم زوارنا كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، حيث أصبح أكثر ما يشغل بال المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية هي طريقة الاستعلام عن موظف وافد عبر وزاره العمل السعودية 1440، وما هي الشروط التي يجب أن تكون متاحه للتسجيل في مكتب العمل بوزارة التنمية، علاوة على كيفيه الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة ونحن من خلال مقالنا هذا سنوفيكم بالخطوات اللازمة .

استعلام عن موظف وافد برقم الحدود ورقم الإقامة

حيث تسعي المملكة لتيسر عمليات الاستعلام وتقديم افضل الخدمات لواطنيها تجنبا لإهدار الوقت في الذهاب لمكاتب المختصة للاستعلام، فضلا على تجميعها كافة الخدمات الضرورية من خدمات الجوازات والإقامات والتأشيرات عبر نافذة الإلكترونية ابشر التي تجمع في آن كافة الاستعلامات والخدمات بجانب خدمات المرورية.

رابط الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

• يجب اولا الدخول على موقع وزارة العمل،ثم يقوم الكفيل باختيار اسم المنشاه لنقل الكفالة

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• يتم الضغط علي الخيار “خدمه النقل “.

• تظهر صفحه تتضمن طلب نقل التزكية ، وجميع بيانات العامل ، سواء كان اسم الموظف أو رقم اقامته أو جنسيته أو ما شابه ذلك ، يجب أن تكون موجودة.

• هنا يجب علي الكفيل السابق النقر فوق OK زر ومن ثم سوف تظهر رسالة تؤكد تاكيد نقل الكفالة سيتم الضغط علي زر ok