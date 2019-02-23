خبير تعليمي: إدراج اللغة الصينية يرفع المستوى الثقافي لأبناء المملكة

قال الخبير التعليمي عوض الشمراني، إن إدماج اللغة الصينية ضمن المراحل التعليمية المختلفة، يساعد في رفع المستوى الثقافي لأبناء المملكة، ويفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين لدخول السوق الصينية بكل قوة وثبات.

وأكد الخبير التعليمي -في تصريح لـ«عاجل»، اليوم الجمعة- أن المملكة لها ثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري، وكذلك الصين، خاصةً في مجال الاستثمار التجاري؛ حيث تتجه أنظار المستثمرين السعوديين للصناعات الصينية، كما يعمد كثير من المواطنين السعوديين لتأمين احتياجاتهم من العاصمة بكين.

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واقترح الشمراني، البدء في تنفيذ إدراج اللغة الصينية ضمن المقررات الدراسية لـ«المدارس المستقلة» كمرحلة أولية، نظرًا لصعوبتها، ولعدم توفر الكادر التعليمي لتدريسها، وكذلك لتهيئة الميدان التعليمي لتطبيقها في المدارس الحكومية.

وأوضح، أن مبادرة «المدارس المستقلة» يبدأ العمل عليها مطلع العام المقبل، بعد الموافقة السامية بتحويل 25 مدرسة حكومية إلى مدارس مستقلة يتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص، مع بقاء مجانية التعليم للطلاب في تلك المدارس وبإشراف مباشر من قبل وزارة التعليم لتحقيق أهداف رؤية المملكة المستقبلية 2030.

تأتي هذه الخطوة إيمانًا بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كل المجالات بين البلدين، وتمكينًا لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية، واقتناص الفرص الواعدة بين شعبيهما اللذين تمتدّ العلاقات بينهما إلى عقود طويلة، ومن شأن إدراج اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية، تعزيز التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، بما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030.