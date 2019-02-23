شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

وقّع صندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجهتين في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا رائدًا لتطوير مشاريع قطاع الطاقة المتجددة.

وتضمنت المذكرة رغبة صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة وتوطين عملياته عبر سلسلة القيمة، وذلك من أجل جعل المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال.

وستسهم مذكرة التفاهم في تمكين صندوق الاستثمارات العامة من دعم وتطوير عمليات التصنيع وتوليد الطاقة والتقنيات الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة خلال الأعوام العشرة القادمة.