شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل مهمة من تدريس اللغة الصينية والان نبدء بالتفاصيل

- تدريس اللغة الصينية في جميع مراحل التعليم العام والجامعي في السعودية ، خطوة تتسم بأهمية بالغة، وتعكس اهتمام المملكة في الانفتاح على لغات الدول المتقدمة تكنولوجيًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

- يعكس مدى الحرص الكبير الذي تبديه القيادة الحكيمة في تطوير التعليم والارتقاء ببرامجه وتطوير الطالب الذي يعد إحدى أهم ركائز تطور المجتمعات.

- إدراج اللغة الصينية في التعليم السعودي لا يأتي من باب الترف، بل يعد خطوة إستراتيجية نحو المستقبل الذي تطمح إليه السعودية في مجالات العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة.

- يعكس حالة استشراف حقيقية للمستقبل، باعتبار أن تعلم تلك اللغة يعد أحد أهم المقومات اللازمة للتواصل مع قوة عظمى اقتصادية مثل الصين.

Advertisements

- تهدف السعودية من خلال تعليم اللغة الصينية إلى تنشئة جيل صاعد للمستقبل من الاقتصاديين والصناعيين، لتحقيق الاستفادة القصوى من العلوم المتطورة التي تتميز بها الصين.

- بقرار تدريس اللغة الصينية في مدارسها وجامعاتها، تلتحق السعودية بخمس سكان العالم الذين يتكلمون هذه اللغة، بدءًا من الدولة الأم مرورًا بسنغافورة ووصولًا إلى الدول المحيطة بها، وتزامنًا مع رواج التجارة الصينية في العالم.

- إضافة إلى المنفعة الاقتصادية التي ستجنيها السعودية من تدريس اللغة الصينية، فسيعود ذلك الأمر على تعزيز الانفتاح الثقافي بين القومية العربية والقومية الصينية، وفتح آفاق دراسية جديدة أمام طلبتنا.

- وجود لغة مشتركة بين الشعبين السعودي والصيني، من شأنه تحقيق شراكة إستراتيجية شاملة بين بلد محوري في الشرق الأوسط وبين قوة صناعية عظمى، بما يساهم في اقتناص الفرص الواعدة بين شعبين تمتد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.