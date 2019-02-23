شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات عاجلة لـ9 آلاف متضرر من فيضانات الصومال والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1,500 سلة غذائية عاجلة للمتضررين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال، يستفيد منها 9 آلاف فرد.

وتأتي المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.