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مساعدات عاجلة لـ9 آلاف متضرر من فيضانات الصومال

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1,500 سلة غذائية عاجلة للمتضررين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال، يستفيد منها 9 آلاف فرد.

وتأتي المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.


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