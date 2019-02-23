شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات عاجلة لـ9 آلاف متضرر من فيضانات الصومال والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.
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