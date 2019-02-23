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تدريب معيلات الأسر على صيانة الجوالات والإسعافات الأولية في عدن

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دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس البرنامج التدريبي في دورتي صيانة الجوالات والإسعافات الأولية للأسر المعيلة في محافظة عدن، ضمن مشروع تحسين سبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود.

ويشارك في دورة الإسعافات الأولية، التي تستمر عشرة أيام 30 متدربة، بينما تتلقى 30 متدربة، دورة في صيانة الجوالات، وتستمر شهراً كاملاً. وستتلقى المتدربات مهارات وخبرات؛ بهدف تأهيلهن لسوق العمل، ليسهم ذلك في التخفيف من أعباء الحياة المعيشية. وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيباني: إن المركز حريص على التأهيل والتدريب، لما من شأنه فتح آفاق لفرص عمل للشباب والشابات، لاسيما معيلات الأسر، من خلال التدريب على مثل هذه الدورات، التي تعمل على إكسابهن المهارات وتجعلهن قادرات على تحسين الدخل.


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