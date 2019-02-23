شكرا لقرائتكم خبر عن 82.5 طن سلال غذائية من مركز الملك سلمان لنازحي صعدة والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1,116 سلة غذائية، تزن 82 طنًا، و584 كيلو جرامًا على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 6,696 فردًا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني، وبلغت حتى الآن 325 مشروعًا.