شكرا لقرائتكم خبر عن 82.5 طن سلال غذائية من مركز الملك سلمان لنازحي صعدة والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني، وبلغت حتى الآن 325 مشروعًا.
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