استعلام عن تاشيرة زيارة عائلية صادرة من وزارة الخارجية السعودية برقم الطلب

خدمة استعلام عن تأشيرة زيارة عائلية التي توفرها وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين الوافدين والمقيمين من اجل الحصول علي التأشيرة يلزم علي صاحب الطلب الاستعلام برقم الطلب بداخل الموقع الالكتروني، وذلك من اجل الاطلاع علي معلومة التأشيرة متي تنتهي ومعرفة مدة صلاحيتها، يذكر أن التأشيرات تتنوع من تأشيرة إلي اخري، فهناك من يريد التأشيرة الزيارة من اجل زيارة بيت الله الحرام من اجل أداء مناسك الحج والعمرة وغيرهم من يرديها من اجل العمل أو الدارسة بالمملكة، حيث تأتي هذه الخدمة التي دشنتها وزارة الخارجية من اجل توفير الوقت والجهد علي المقيمين والوافدين من اجل متابعة تأشيرات زيارات عائلية بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقار الوزارة المنتشرة بالأراضي الحجازية.

استعلام عن تأشيرة زيارة عائلية

يمكن الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيمين من خلال زيارة منصة التأشيرات الإلكترونية أنجاز علي شبكة الأنترنت، من ثم يقوم الشخص المستعلم بتعبئة البيانات بالخانات الفارغة وهي تتلخص في رقم الطلب أو رقم التأشيرة، من ثم يقوم بالضغط علي أيقونة بحث بداخل البوابة الإلكترونية للتأشيرات، من اجل الحصول علي المعلومات الخاصة بالتأشيرة الزيارة العائلية، حيث حددت الوزارة الفئات المستهدفة من هذه الخدمة وهم الزوجة أو أحد الأبناء أو الوالدين التابعين للزوج المقيم.

الاستعلام عن طلب تأشيرة زيارة عائلية

من اجل الانتهاء من إجراءات الزيارة يجب الدخول علي رابط خدمة استعلام عن تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، من ثم اتباع الخطوات المذكورة بعالية، علما بانه يلزم الانتظار لمدة 3 أيام منذ تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية عبر موقع وزارة الخارجية السعودية، من ثم يقوم الشخص المتقدم لاستقدام الأهل بدفع رسوم المقررة للاستلام التأشيرات في اقرب وقت ممكن.