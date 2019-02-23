نتابع معاكم زوارنا الأعزاء في السعودية بموقع نجوم مصرية حول الأخبار الجديدة عن أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي المقطوعة، والتي تعلن عنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، حيث يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب، من خلال الدخول علي بوابة الوزارة من اجل معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة.

وكالة الضمان الاجتماعي بالملكة العربية السعودية تقوم بمراجعة كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين السعوديين، حيث يمكن التقديم على المساعدة المقطوعة عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بكل سهولة حتي يتمكنوا من الحصول علي المبالغ المستحقة من الجهة المختصة شهريا، تتم عملية اختيار المستفيدين الجدد من المواطنين لدخولهم برنامج المساعدة المقطوعة وفقا لبعض الأولويات والضوابط التي وضعتها الوزارة في مقدمتها لكي يعيش المواطن السعودي حياة كريمة بالأراضي الحجازية.

أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الخدمات الإلكترونية بالموقع الرسمي خصصت رابط من اجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من اجل التعرف علي الدفعات الجديدة من المستفيدين، حيث وفرت الوزارة هذه الخدمة لمتابعة حالة الطلب المقدم إلي وكالة الضمان الاجتماعي السعودي، فمن خلال المنصة الالكتروني يمكن الاستفادة من خدمة استعلام عن أسماء المساعدة المقطوعة بكل سهولة.

المساعدة المقطوعة

وختاما يمكن الاستعلام عن الدفعات الخاصة بالمساعدة المقطوعة عن طريق منصة وزارة العمل السعودي والتي رفقناه الرابط الالكتروني الخاص بها بعالية، حيث يمكن لكل المستفيدين والمستفيدات من برامج وكالة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو رقم السجل المدني بداخل الموقع الرسمي للوزارة، لمعرفة الأشخاص المستفيدين من المساعدة المقطوعة الدفعة الجديدة والتي تقدم إلي الأسر الأكثر احتياجا.