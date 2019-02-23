حساب المواطن يؤكد إمكانية تسجيل مستفيدي الضمان الإجتماعي

نرصد لكم متابعينا الكرام أخر اخبار الضمان الأجتماعي وحساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث أكد حساب المواطن على أحقية وإمكانية تسجيل مستفيدي الضمان الأجتماعي في برنامج حساب المواطن ، حيث أكد الحساب على كافة مستفيدي الضمان الإجتماعي التسجيل في حساب المواطن من اجل الإستفادة بما يقدمه برنامج المواطن لكافة المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية . هذا ويعمل برنامج المواطن على تقديم المساعدة المالية والمادية للمواطنين والأسر المحتاجة والمتأثرة بغلاء المعيشة و تطبيق الإصلاحات الإقتصادية والضريبة المضافة .

حساب المواطن

يعتبر حساب المواطن هو برنامج حكومي وطني مقدم من قبل الحكومة هدفه الأساسي التخفيف على الأسر السعودية المحتاجة أو ذات الدخل المنخفض ، ويتم التسجيل من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للحساب من هــــنــــا ، ويتم دراسة الحالة من قبل الجهات الرسمية من اجل منح المواطن المساعدة المالية .

الضمان الإجتماعي

الضمان الإجتماعي أو معاش الضمان الإجتماعي هو دعم مالي مقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم تقديمه للأسر ، وذلك ضمن أموال الزكاة التي تخرج لكافة المستحقين ، وقد تم تحديد العديد من الشروط من قبل وكالة الضمان الإجتماعي من اجل الإستفادة من الضمان ومن أبرز تلك الشروط أن يكون سعودي الجنسية ويقيم في المملكة بصورة دائمة .

حساب المواطن يؤكد على أحقية مستفيدي الضمان الإجتماعي

أكد حساب المواطن على احقية مستفيدي الضمان الإجتماعي من التسجيل في البرنامج ، وذلك بناءاً على إجابته للعديد من الإستفسارات والتساؤلات بخصوص هذا الشأن في حساب خدمة العملاء على توتير ، حيث اكد الحساب على انه يمكن للمستفيدين من الضمان الإجتماعي التسجيل في البرنامج عن طريق تقديم تفاصيل الطلب ، وتعبئة البيانات ، وتقديم الطلب من خلال البوابة الإلكتروينة للضمان من هــــــنــــا