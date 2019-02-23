محمد بن مسعود - الدمام - لماذا لا تكون الفرنسية هي اللغة الثانية بدلاً من الصينية؟ الجواب قد يكون هنا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-23 23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440 02:00 AM ، لماذا لا تكون الفرنسية هي اللغة الثانية بدلاً من الصينية؟ الجواب قد يكون هنا ،

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