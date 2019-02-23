في حادثٍ مفجع، توفيتْ طفلةٌ في شمالي لبنان دَهَسَها طبيبٌ بسيارته بعدما كان قد فحصها في مستوصف.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الطبيب " غ. ف." قام بفحص الطفلة " ر. ش. س." (3 سنوات)، في مستوصف النجدة في كفرصارون شمالي لبنان، وبعدها خرجت الطفلة مع والدتها، وحينما كان الطبيب يستعد لمغادرة المكان بسيارته، وفجأة أفلتتْ الطفلة من يد أمها خلال عودة الطبيب عيْنه بسيارته إلى الخلف، فلم يتمكّن من رؤيتها، وكان حادث الدهس الصادم.
وعلى الفور، حضرت سيارة الصليب الأحمر ونقلت الطبيب في حالة انهيار عصبي إلى أحد المستشفيات، فيما نقلت جثة الطفلة إلى مستشفى آخر.
مأساة لبنانية صادمة.. طبيب يعالج طفلة ثم يدهسها بسيارتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-23
في حادثٍ مفجع، توفيتْ طفلةٌ في شمالي لبنان دَهَسَها طبيبٌ بسيارته بعدما كان قد فحصها في مستوصف.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الطبيب " غ. ف." قام بفحص الطفلة " ر. ش. س." (3 سنوات)، في مستوصف النجدة في كفرصارون شمالي لبنان، وبعدها خرجت الطفلة مع والدتها، وحينما كان الطبيب يستعد لمغادرة المكان بسيارته، وفجأة أفلتتْ الطفلة من يد أمها خلال عودة الطبيب عيْنه بسيارته إلى الخلف، فلم يتمكّن من رؤيتها، وكان حادث الدهس الصادم.
وعلى الفور، حضرت سيارة الصليب الأحمر ونقلت الطبيب في حالة انهيار عصبي إلى أحد المستشفيات، فيما نقلت جثة الطفلة إلى مستشفى آخر.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
01:26 AM
كان يستعد لمغادرة المكان ولم يرها حينما أفلتت من يد أمها
في حادثٍ مفجع، توفيتْ طفلةٌ في شمالي لبنان دَهَسَها طبيبٌ بسيارته بعدما كان قد فحصها في مستوصف.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الطبيب " غ. ف." قام بفحص الطفلة " ر. ش. س." (3 سنوات)، في مستوصف النجدة في كفرصارون شمالي لبنان، وبعدها خرجت الطفلة مع والدتها، وحينما كان الطبيب يستعد لمغادرة المكان بسيارته، وفجأة أفلتتْ الطفلة من يد أمها خلال عودة الطبيب عيْنه بسيارته إلى الخلف، فلم يتمكّن من رؤيتها، وكان حادث الدهس الصادم.
وعلى الفور، حضرت سيارة الصليب الأحمر ونقلت الطبيب في حالة انهيار عصبي إلى أحد المستشفيات، فيما نقلت جثة الطفلة إلى مستشفى آخر.
، مأساة لبنانية صادمة.. طبيب يعالج طفلة ثم يدهسها بسيارته ،
المصدر : الخليج 365
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