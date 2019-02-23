، مأساة لبنانية صادمة.. طبيب يعالج طفلة ثم يدهسها بسيارته ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان يستعد لمغادرة المكان ولم يرها حينما أفلتت من يد أمها

في حادثٍ مفجع، توفيتْ طفلةٌ في شمالي لبنان دَهَسَها طبيبٌ بسيارته بعدما كان قد فحصها في مستوصف.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الطبيب " غ. ف." قام بفحص الطفلة " ر. ش. س." (3 سنوات)، في مستوصف النجدة في كفرصارون شمالي لبنان، وبعدها خرجت الطفلة مع والدتها، وحينما كان الطبيب يستعد لمغادرة المكان بسيارته، وفجأة أفلتتْ الطفلة من يد أمها خلال عودة الطبيب عيْنه بسيارته إلى الخلف، فلم يتمكّن من رؤيتها، وكان حادث الدهس الصادم.

وعلى الفور، حضرت سيارة الصليب الأحمر ونقلت الطبيب في حالة انهيار عصبي إلى أحد المستشفيات، فيما نقلت جثة الطفلة إلى مستشفى آخر.