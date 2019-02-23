محمد بن مسعود - الدمام - احتفل محمد بن بخيت المطرفي بزواج نجله "عبدالرحمن" مساء أمس. جاء ذلك بإحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة بحضور وجهاء وأعيان مكة المكرمة. " المطرفي" يحتفل بزواج نجله بمكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-23 احتفل محمد بن بخيت المطرفي بزواج نجله "عبدالرحمن" مساء أمس. جاء ذلك بإحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة بحضور وجهاء وأعيان مكة المكرمة. Advertisements 23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440 12:48 AM احتفل محمد بن بخيت المطرفي بزواج نجله "عبدالرحمن" مساء أمس. جاء ذلك بإحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة بحضور وجهاء وأعيان مكة المكرمة. ، " المطرفي" يحتفل بزواج نجله بمكة ،

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