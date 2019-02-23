، جدة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم قارورة مسكر و45 مفتاحًا لمركبات ومنازل ،

محمد بن مسعود - الدمام - اشتبهت فيهم دوريات الأمن واستوقفتم وأحالتهم لشرطة النزهة للتحقيق

تحقق النيابة العامة مع ثلاثة مواطنين، تم القبض عليهم وهم في حالة غير طبيعية لتعاطيهم مسكرًا، كما تم العثور على 45 مفتاحًا لأنواع مركبات ومنازل مجهولة المصدر.

تفصيلاً، حسب المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، فقد اشتبهت دوريات الأمن بمحافظة جدة بمركبة متوقفة بداخلها 3 مواطنين في حالة غير طبيعية، وبعد استيقافهم اتضح أن جميعهم تنبعث منهم رائحة المسكر. وبعد تفتيش المركبة وُجد بحوزتهم قارورة مسكر، وكذلك أكثر من 45 مفتاحًا مختلفة ومجهولة المصدر لأنواع مركبات ومنازل.

وتم التحفظ على الأشخاص، وإعداد محضر بالواقعة، وإحالتهم لشرطة النزهة لإكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.