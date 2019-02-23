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محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي شراء (10 آلاف تذكرة) من التذاكر الموحدة لمواجهة الأهلي والوصل الإماراتي ضمن إياب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال وتقديمها للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور المباراة.
وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2، حيث كان الأهلي متقدماً بالنتيجة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يتحصل الوصل على ركلة جزاء.
الأهلي يهدي جماهيره 10 آلاف تذكرة لمواجهة الوصلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-23
قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي شراء (10 آلاف تذكرة) من التذاكر الموحدة لمواجهة الأهلي والوصل الإماراتي ضمن إياب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال وتقديمها للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور المباراة.
وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2، حيث كان الأهلي متقدماً بالنتيجة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يتحصل الوصل على ركلة جزاء.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
12:48 AM
قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي شراء (10 آلاف تذكرة) من التذاكر الموحدة لمواجهة الأهلي والوصل الإماراتي ضمن إياب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال وتقديمها للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور المباراة.
وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2، حيث كان الأهلي متقدماً بالنتيجة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يتحصل الوصل على ركلة جزاء.
، الأهلي يهدي جماهيره 10 آلاف تذكرة لمواجهة الوصل ،
المصدر : الخليج 365
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