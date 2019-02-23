الأرصاد : طقس السبت .. سحب رعدية ممطرة على 8 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لطقس غد السبت الموافق 2019/02/23 بأن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية ومرتفعات عسير ، جازان والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وعن حالة البحر الأحمر قالت أن الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج بين مترين إلى مترين.
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