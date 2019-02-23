“المرور”: المتجمهر بمواقع التفحيط يُعد مشاركًا في هذا الفعل المخالف

أكدت الإدارةالعامة للمرور أن التجمهر في مواقع التفحيط يُعد مخالفة مرورية. وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: أن التجمهر في مواقع التفحيط يعرِّضك للمخاطر، ويعد مشاركة منك في هذا الفعل المخالف. وتبذل الجهات المرورية جهودًا كبيرة لمنع هذه المخالفة التي تشكل خطرًا كبيرًا على ممارسيها؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وحمايتهم من هذه المخاطر.

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