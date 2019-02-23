بالفيديو.. الشرقية تستقبل القوات المشاركة في «درع الجزيرة المشترك 10»

اكتمل وصول القوات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب القوات السعودية، للمشاركة في تمرين «درع الجزيرة المشترك 10»، والمقرر انطلاقه غدًا السبت، بالمنطقة الشرقية.

وأوضح قائد المنطقة الشرقية، قائد قوة الواجب المشتركة في تمرين «درع الجزيرة المشترك 10»، اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، أن الجميع جاهز لبدء تنفيذ التمرين مع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أنه سيتم التدريب على عدد من الفرضيات العسكرية، التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.

من جانبه، بيّن اللواء الركن عبدالعزيز البلوي، أن تمرين «درع الجزيرة المشترك 10»، يأتي ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة بين مجلس دول التعاون الخليجي، على مختلف الأصعدة.

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ويهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات العسكرية، وإبراز التجانس في المجال العسكري، وزيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية.

يُذكر أن «درع الجزيرة المشترك 10»، يُعد من التمارين المتطورة الضخمة، وجزءًا من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، لما لها من دورٍ كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، والعالم.

وتقوم القوات المسلحة بتنفيذ عدد من العمليات البحرية، التي تشارك بها وحدات الأمن البحرية الخاصة للقوات البحرية، وطائرات من القوات الجوية الملكية السعودية، في تنفيذ عمليات جوية لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب، وكذلك مشاركة عدد من الدبابات للقوات البرية في المناورات التكتيكية بالذخيرة الحية، وهو ما شهدته مناورات «درع العرب1» التي اختتمت في جمهورية مصر العربية يوم 15 نوفمبر الماضي، بمشاركة 6 دول عربية ضمت السعودية ومصر، والإمارات والبحرين، والكويت والأردن.

وتعد التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أحد استراتيجياتها الداعمة لقدراتها العسكرية، في استمرار التدريب الفعَّال على أحدث الأساليب القتالية؛ حيث تنفّذ من وقت لآخر العديد من العمليات المشتركة الميدانية، للقضاء على التهديدات والحفاظ على أمن الوطن، وتأمين خط الحدود الدولية والاتصالات الاستراتيجية، بمشاركة القوات الخاصة للقوات البرية وقوات مشاة البحرية، بالإضافة إلى التخطيط للعمليات المستقبلية، وعمليات الإسناد اللوجستي.