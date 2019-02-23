نائب أمير الرياض ومفتي المملكة يؤديان صلاة الميت على الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز

قدما خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيدة..
أدّى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العشاء اليوم صلاة الميت على الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأدّى الصلاة معه عدد من الأمراء ومفتي عامّ المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.
وقدّم نائب أمير منطقة الرياض خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
وأعلن الديوان الملكي، في وقت سابق اليوم، وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.
وقال الديوان الملكي، في بيان صادر عنه اليوم، إنه سيصلى على الأميرة، اليوم الجمعة الموافق 17/ 6/ 1440هـ، بعد صلاة العشاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
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