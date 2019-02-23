سكتة قلبية تُنهي حياة طالبة المتوسطة قبل ذهابها للمدرسة

«هواي وترابي سعودي».. كانت الكلمات الأبرز التي ترددها الطالبة السورية وجد التلا، التي آثرت يوم الثلاثاء ارتداء الكفن الأبيض، بدلًا من عباءة التخرج.

فالحزن خيّم على المتوسطة الثانية والستين بالرياض، بعد وفاة الطالبة وجد التلا (سورية الجنسية)، التي تدرس في الصف الثالث متوسط، بعدما باءت محاولات والدتها لإيقاظها للذهاب لمدرستها بالفشل.

وعبّرت معلمات وصديقات الطالبة- في تصريحات لـ«عاجل»- عن عميق حزنهن لرحيل الطالبة وجد المفاجئ، التي كانت تشاركهن بروفات فقرات حفل التخرج من المرحلة المتوسطة، المقرر بعد شهرين .

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وقالت المعلمة عائشة العقيل، إن الطالبة وجد لطيفة ومتعاونة وذات قلب أبيض، وتحظى برضا جميع منسوبات المدرسة من معلمات وطالبات، وكانت حديث الإذاعة المدرسية أمس، لافتة إلى أنها محبة للسعودية وأرضها، وتتحدث باعتزاز وفخر عن إنجازاتها، وتردد دائمًا «أنا سورية الجنسية، لكن هواي وترابي سعودي».

وقدمت منسوبات المدرسة واجب العزاء لأهل الطالبة، فيما بادرت زميلات الطالبة لجمع مبلغ مالي من مصروفهن المدرسي؛ لإنشاء وقف لزميلتهن الراحلة .

وقالت الطالبة العذوب العتيبي، إن صديقتها وجد كانت من أفضل الطالبات أخلاقًا وأدبًا، وتحترم الجميع كبارًا وصغارًا، ما جعل فقدها موجعًا للجميع .

ولم تخفِ زميلتها شوق عبدالله حزنها الكبير على رحيلها المفاجئ، مطالبة بتكثيف الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، فهي أحوج ما تكون إلى الدعاء، بعد أن رحلت مبكرًا عن الحياة .