السعودية اليوم / استشهاد طفل فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات السلمية شرق غزة



غزة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

أستشهد اليوم ، طفل فلسطيني واصيب العشرات بالرصاص خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية شرق غزة.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية في قطاع غزة عن استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين الداية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة الاحتلال شرق مدينة غزة، وإصابة 41 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، بينهم ثلاثة جروحهم خطيرة، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع آلاف المتظاهرين الذين يشاركون في فعاليات ومسيرات سلمية، على الشريط الحدودي شرق القطاع.

//انتهى //

00:51ت م

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غزة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأستشهد اليوم ، طفل فلسطيني واصيب العشرات بالرصاص خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية شرق غزة.وأعلنت مصادر طبية ومحلية في قطاع غزة عن استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين الداية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة الاحتلال شرق مدينة غزة، وإصابة 41 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، بينهم ثلاثة جروحهم خطيرة، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع آلاف المتظاهرين الذين يشاركون في فعاليات ومسيرات سلمية، على الشريط الحدودي شرق القطاع.//انتهى //00:51ت م0164

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