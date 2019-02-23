شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: خطة لاستكمال متطلبات تدريس «الصينية» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوزارة ستعمل على مباشرة استكمال وإعداد متطلبات تدريس اللغة الصينية سواءً في التعليم العام أو الجامعي.

وقال «العصيمي» فى تصريحات لقناة «الإخبارية»: «الصين من الدول الإقتصادية الكبري، وتدريس لغتها فرصة للتواصل الجيد»، مشيرًا إلى أن اللغة الصينية دعت إلى تعلمها عديد من التقارير العالمية، باعتبارها ضرورة للمستقبل، موضحًا أن أغلب دول العالم تحرص على تعلمها.