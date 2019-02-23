«الدواء» تسحب احترازياً منتجين غذائيين للأطفال

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وأوضحت "الغذاء والدواء" في بيان "أن قسم الإنذار السريع وإدارة البلاغات في الهيئة تلقى إشعاراً صادراً من نظام الإنذار السريع الأوروبي للغذاء والأعلاف ( RASFF)، يتضمن قائمة بثلاث تشغيلات لمنتجين غذائيين للأطفال وردا للمملكة، بسبب احتمال تلوثهما ببكتيريا "Salmonella Poona" التي قد تشكل ضرراً على صحة الأطفال".
وأضافت أن المنتجين مصنّعين في إسبانيا، والمنتج الأول يحمل اسم (BLEMIL PLUS 1 HR) وهو عبارة عن تركيبة للاستخدام الطبي الخاص للرضع من بروتين الأرز المحلل بالماء، ورقم تشغيلته 138/2918، ووزنه 400 غرام، وتاريخ إنتاجه 10/2018م.
ولفتت إلى أن المنتج الثاني يحمل اسم (BLEMIL PLUS 2 HR) وهو عبارة عن تركيبة للاستخدام الطبي الخاص للمتابعة للرضع والأطفال من بروتين الأرز المحلل بالماء، ورقم تشغيلتيه 197/2958 و198/2958، ووزنه 400 غرام، وتاريخا إنتاجه 10/2018م و11/2018م.
وتطرقت "الغذاء والدواء" إلى أن أعراض الإصابة ببكتيريا السالمونيلا تشمل الإسهال والحمى والمغص (والاستفراغ أحياناً) وغالباً ما تكون بعد 12-72 ساعة من الإصابة، وقد تستمر أربعة إلى سبعة أيام، ما قد ينتج عنها جفاف شديد لدى الرضع والأطفال ما دون السنتين، ويتعافى المصابون غالباً.
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