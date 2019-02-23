شكرا لقرائتكم ضبط أكثر من 17 طنًّا من التمور الفاسدة في مستودع بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا للتمور بمحافظة جدة، لممارسة نشاط تعبئة التمور من دون الحصول على ترخيص، ووجود منتجات غذائية فاسدة ومجهولة المصدر وغير مسجلة لدى الهيئة. وضبط مفتشو الهيئة أكثر من 17 طنًّا من التمور الفاسدة مجهولة المصدر في المستودع. Advertisements وأكدت الهيئة أنها ستستكمل الإجراءات النظامية بشأن تطبيق النظام بحق المنشأة المخالفة.

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