شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن”.. أرقام في منتدى الاستثمار السعودي الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” الضوء على أبرز الأرقام في منتدى الاستثمار السعودي الصيني، الذي انعقد اليوم الجمعة، على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بكين.

وخلال المنتدى تم توقيع 35 اتفاقية تعاون بقيمة 28 مليار دولار، مع 18 مليون دولار استثمارات في الطاقة المتجددة، فيما ستوفر هذه الاتفاقيات 800 وظيفة جديدة للمواطنين، كما تم منح 4 تراخيص لشركات صينية.

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جدير بالذكر أن المنتدى كان بمشاركة 1000 شخص ومستثمر.



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